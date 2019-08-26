В Кишиневе прошел слет «Внуков Победы»

В Молдавии прошел съезд правнуков победителей в Великой Отечественной войне под названием «Внуки Победы. Кишинев».

Участники вместе с местными волонтерами посетили памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, и лично организовали и провели различные встречи и акции, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Обмен опытом и живое общение стали отправной точкой развития Международной волонтерской команды 75-летия Победы в Молдавии.

Волонтеры победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с его 99-летием. Также волонтеры победы помогли местным добровольцам в благоустройстве памятных мест в Молдавии. Общими силами была приведена в порядок стела в селе Иванча и убрана близлежащая к нему территория.

«Я очень рада, что представилась такая возможность побывать в местах боевой славы своего деда, и самое главное, показать эти места сыну. Знаете, быть внучкой героя – это своего рода ответственность. Я должна сохранить память о нем, его награды, его наследие. Хранить историю – наша общая задача», – поделилась Ирина Милешина, участница слета «Внуки Победы. Кишинев», внучка героя Советского Союза, освобождавшего Республику Молдова, Нуркаева Талипа Латыповича.

23 августа в Российском центре науки и культуры Кишинева состоялась интеллектуальная игра «РИСК». Волонтеры победы помогли жителям и гостям столицы Молдавии проверить свои знания о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Принять участие смогли активисты школ и вузов не только Кишинева, но и области.

С приветственным словом обратился заместитель руководителя Российского центра науки и культуры в Кишиневе Киберев Андрей Геннадьевич: «Мы собрались в преддверии такой памятной даты, как 75-летие освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков, чтобы сохранить ту память, которую завоевали наши деды, и не дать ее забыть. Хотелось бы поблагодарить волонтеров победы за то, что они проводят такие мероприятия и не дают переписывать нашу с вами историю».

На возложении возле мемориала «Вечность» в Кишиневе внуки победы встретились с президентом Молдавии Игорем Николаевичем Додоном. Президент поблагодарил волонтеров за визит и их работу по сохранению исторической памяти и развитию международного добровольческого сотрудничества.

Также добровольцы приняли участие в открытии поклонного креста в честь командира отделения 352-й отдельной разведывательной роты 295-й стрелковой дивизии 32-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии 3-го Украинского фронта, старшего сержанта Д.Е.Крижановского, закрывшего собою амбразуру вражеского ДОТа.

Внуки победы – это проект движения «Волонтеры Победы», запущенный в июле 2018 года. Цель проекта – привлечение потомков участников героических сражений к волонтерскому сопровождению ключевых юбилейных событий, посвященных освобождению крупнейших городов.

Первые внуки победы стартовали в рамках мероприятий, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Участниками Слета стали 20 добровольцев, чьи предки сражались на Курской дуге.

В мае 2019 года внуки победы собрались в Севастополе для помощи в проведении праздничных мероприятий, приуроченных к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2019 году добровольцы из разных стран смогут прикоснуться к месту подвига своего предка – участника Великой Отечественной и Второй мировой войны, приняв участие в слетах в Кишиневе и Белграде.

Международный слет «Внуки Победы. Кишинев» проводится при поддержке Фонда президентских грантов.