В G7 объявили о планах по международной налоговой реформе

Главы стран G7 планируют добиться усовершенствования международной налоговой системы в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), об этом говорится в итоговой декларации саммита.

«Группа семи обязуется прийти к соглашению в 2020 году, чтобы упростить регламентные барьеры и модернизировать международную налоговую систему в рамках ОЭСР», – говорится в документе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что страны G7 выступают за глубокое реформирование Всемирной торговой организации.