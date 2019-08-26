МВД начало проверку информации о пытках мужчины полицейскими в Оренбуржье

Правоохранительные органы начали проверку после появления информации о том, что в Оренбуржье полицейские пытали мужчину электрошокером, требуя от него признания в краже пяти тыс. рублей.

«Полиция по данной информации проводит проверку. Если будет выявлена вина сотрудников, они будут наказаны согласно закону», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе МВД по Оренбургской области.

Как утверждает Комитета против пыток, сотрудники полиции якобы били жителя станции Чёрный отрог Саракташского района Оренбуржья Романа Чиквиладзе электрошокером в пах и требовали, чтобы он сознался в краже денег. По данным организации в краже пяти тыс. рублей Романа и его сводного брата обвинил 82-летний отец.



Ранее в Башкирии СК завел дело на капитана полиции, подозреваемого в пытках 17-летней девушки.