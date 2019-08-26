Молодожены разбились на машине через несколько минут после бракосочетания

В США в Техасе пара погибла спустя несколько минут после заключения брака.

На выезде из суда автомобиль молодоженов врезался в пикап, перевернувшись несколько раз, машина упала в кювет. 19-летний жених и 20-летняя невеста скончались на месте, водитель пикапа не пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на KFDM.

«Единственное, чего они хотели, – это пожениться и начать свою жизнь. У них было так много планов», – сказала мать молодого человека. Обстоятельства аварии выясняет полиция.

Подобное происшествие случилось в Орловской области, тогда в ДТП погибли молодожены, свидетели и водитель.