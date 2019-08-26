Спортсмены в Киеве попытались отобрать антитроссийский плакат у националистов

В субботу на фестивале «Спорт для всех» в Киеве участники мероприятия попытались отобрать плакат с надписью «Смерть России» у националистов, сообщают украинские СМИ.

Украинские националисты пришли на фестиваль с транспарантом с надписью «Смерть Россия», который привлек внимание одного из спортсменов. Он попытался вырвать плакат из рук националистов, однако на помощь последним пришли военные, сообщает «Страна».

Сторону спортсмена занял мужчина средних лет, который заявил, что площадь перед аркой дружбы народов арендована министерством молодежи и спорта для спортивного праздника, а спорт не имеет границ, поэтому здесь разворачивание антироссийских плакатов является провокацией. Также мужчина добавил, что украинские спортсмены неоднократно обыгрывали россиян в соревнованиях.

Националисты в ответ посоветовали ему уехать в Россию и напомнили, что между странами идет война.

Конфликт удалось погасить.