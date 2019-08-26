Жертвами отравления грибами в Воронежской области стали 12 человек

В Воронежской области еще один мужчина скончался, отравившись грибами, в результате чего число жертв отравления увеличилось до 12.

Всего в текущем сезоне в больницы с диагнозом «острое отравление грибами» попали 67 человек, в том числе трое детей, один из которых умер, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

На данный момент в больницах остаются семь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось об 11 смертельных случаях отравления грибами в Воронежской области.