Глава села в Вологодской области провалился в скотомогильник и погиб, происшествие случилось 24 августа.

По предварительным данным 53-летний мужчина подошел к краю скотомогильника, земля поехала, и он упал в яму, откуда не смог выбраться самостоятельно Чиновник позвонил родственникам и рассказал, где он находится. Однако к моменту, когда жители села прибыли к скотомогильнику, мужчина был уже мертв, сообщает «Рен ТВ».

Также есть версии, что главу населенного пункта убил сорвавшийся камень, или же он задохнулся. Расследованием происшествия занимается СУ СК по Волгоградской области.

В июне после падения в оркестровую яму скончался художественный руководитель саратовского ТЮЗа.