Эксперт: Санкт-Петербургу нужен хозяйственник с опытом реализации различных проектов

«Как человек, который ежедневно общается с разными фокус-группами, могу сказать: большинство сходится во мнении, что городу нужен именно хозяйственник», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов, комментируя ход губернаторской избирательной кампании в городе.

То, что во главе города должен быть не политик, а человек с навыками хозяйственника – это абсолютно первично, уверен глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов. «Если при этом глава города умеет общаться, доносить свое мнение, слышать и слушать людей, мотивировать их, привлекать – это крайне важно», – отметил собеседник.

По его словам, у врио губернатора города Александра Беглова все эти качества присутствуют, и к такому выводу пришли и участники экспертной конференции, посвященной политической ситуации в городе накануне выборов. Конференция, в которой участвовал и Беликов, состоялась в понедельник.

«Важно и то, что у руководителя города есть отработанные алгоритмы для реализации различных проектов – от социальных до логистических, от экологических до строительных», – отметил глава Совета муниципальных образований.

«Для главы города крайне важно умение правильно поставить задачу, собрать специалистов, контролировать реализацию ими этой задачи с учетом заданных целевых показателей. Эксперты это понимают, поэтому в рамках конференции в понедельник не звучало каких-либо сомнений в том, каким должен быть настоящий хозяин города», – добавил собеседник.

В экспертной конференции, помимо Беликова, участвовали: вице-губернатор Евгений Елин, ректор ЛГУ им. Пушкина Станислав Еремеев, политолог Александр Ершов, глава центра общественного контроля Анна Филоненко, экономист Дмитрий Прокофьев, старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко и политолог Юрий Светов.

«Примеры того, что город меняется к лучшему – у нас перед глазами. Жители города видят перемены, произошедшие за короткое время. В таком крупном мегаполисе не каждому дано «поднять пласт» многих проблем, которые замалчивались годами или не замечались», – подчеркнул Беликов.

Напомним, на прошлой неделе Беглов сообщил о том, что на 95% готовы новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метро. Кроме того, как отмечали эксперты, правительству Петербурга удалось защитить от застройки ключевые парки города. Увеличен срок службы дорог, отремонтированных в городе. Решается застарелая проблема мусорного полигона в Приморском районе.

Принимая решение о назначении Беглова врио губернатора Петербурга, президент Владимир Путин ориентировался в первую очередь на его опыт и профессиональные качества, отмечал в середине августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, выступая в ходе дебатов между кандидатами на должность губернатора, Беглов уделил особое внимание теме формирования бюджета развития Северной столицы. Он представил программу действий из тысячи страниц, в результате исполнения которой Петербург должен стать комфортным, социальным, «умным», открытым.

«Беглов пришел с большой программой, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя участие Беглова в дебатах. – Он понимал, о чем говорить: о бюджете, о развитии города. Его оппоненты забыли, зачем пришли, и устроили между собой перепалку».

Выборы губернатора Петербурга назначены на единый день голосования – на воскресенье 8 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).