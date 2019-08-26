Порошенко рассказал об «атаках» на ВСУ, украинский язык и ПЦУ

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что после его ухода из власти произошло «огромное количество атак» на украинский язык, ВСУ и на неканоническую православную церковь Украины (ПЦУ).

«К сожалению, фундаментальные изменения не стали не необратимыми, и мы все еще должны их защищать», – заявил Порошенко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

По словам политика, этими изменениями он считает перемены в ВСУ, отношении к украинскому языку и православной церкви.

На эти направления происходят атаки изнутри Украины и «в информационном пространстве со стороны государства-агрессора», подчеркнул Порошенко.

«В условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищенности украинских военнослужащих фактически идет атака на роль украинского воина и украинской армии», – добавил он.

Атакой на ПЦУ Порошенко назвал судебные иски против этой структуры. «Идет атака на украинскую церковь, к этому уже присоединились правоохранительные и судебные органы. Делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины», – сказал политик.

Атака на язык, по словам Порошенко, – это планы по отменам квот в теле– и радиоэфирах.

Напомним, на Украине против Порошенко расследуется уже несколько уголовных дел, госбюро расследований подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела.