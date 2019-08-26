Вдовец оценил приговор задавившему насмерть беременную супругу экс-сотруднику «Синергии»

Муж погибшей в ДТП беременной девушки Евгений Львов высказался о приговоре бывшему сотруднику университета «Синергия» Михаилу Исаханову, задавившему его супругу.

«Приговор мы считаем справедливым в части формы отбывания наказания. А по сроку мы считаем, что Исаханов заслуживает максимального наказания – семь лет. Извинения дежурные звучат на суде», – сказал Львов, передает «Ридус».

Он добавил, что не согласен с решением суда о вынесении наказания только за смерть девушки, но не за гибель ребенка, который должен был родиться на днях.

«В нашей стране плод не считается человеком. Наказания по закону за смерть плода/ребенка – тяжкий вред здоровью, и все», – пояснил Львов.

Напомним, Исаханов был приговорен к шести годам за смертельное ДТП с беременной женщиной в центре Москвы в 2018 году.

После ДТП Исаханов был уволен из университета «Синегрия», позднее он частично признал вину.