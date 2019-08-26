РПЦ назвала провокацией сообщения о «Русской церкви Северного Кипра»

Московский патриархат считает провокацией публикацию кипрской газеты «Филелефтерос» о том, что на северной части Кипра, которую Турция считает своей территорией, якобы действует так называемая Русская православная церковь Северного Кипра.

«Статья А. Викетоса в кипрской газете «Филелефтерос» с провокационным названием «Русская православная церковь» в оккупированной Кирении» была опубликована с целью посеять недоверие у киприотов к России и Русской церкви», – передает РИА «Новости» слова секретаря отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука.

Он отметил, что в публикации много рассуждений о том, что произошло некое вторжение в юрисдикцию Кипрской церкви, о действиях против территориальной целостности Кипра. При этом не указано, что эта община никогда не имела никакого отношения к Московскому патриархату

Кроме того, не сказано в публикации и о том, что «церковь» Северного Кипра подчиняется проживающему в Одессе так называемому митрополиту Агафангелу (Пашковскому), который не признал воссоединение Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) с Московским патриархатом в 2007 году, после чего ушел в раскол и был лишен своего сана в 2009 году.

«Мы благодарны блаженнейшему архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостому, иерархам Кипрской церкви и посольству России на Кипре за данные ими оперативные исчерпывающие разъяснения по поводу упомянутой публикации», – добавил Якимчук.

Он также указал, что Московский патриархат делает все возможное для организации «пастырского окормления» верующих на Кипре.

«По согласованию с Кипрской церковью север острова регулярно посещает командированный на Кипр священник нашей Церкви, который совершает там богослужения. Одной из его задач является установление контакта с теми, кто был введен в заблуждение раскольниками и разъяснение им пагубности раскола», – сказал Якимчук.

Ранее предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом назвал мошенниками и самозванцами появившуюся на оккупированной части острова «русскую православную церковь Северного Кипра».

Перед этим в кипрских и греческих СМИ появились сообщения о том, что в оккупированном турецкими войсками городе Кирения якобы начала работать «русская православная» церковь. Священником церкви назывался некий Алексей Иванов. СМИ увидели в этом «руку Москвы».

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