В Кремле прокомментировали возможность объявления амнистии в честь 75-летия Победы в ВОВ

У президента Владимира Путина пока нет позиции по объявлению амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет никакой сформулированной позиции у президента на этот счет. Никаких решений пока не принималось», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, обсуждалась ли в Кремле идея амнистии в связи с 75-летием Победы и обсуждалась ли идея добавить к этой амнистии экономические статьи уголовного кодекса.

Ранее глава Совет по правам человека при президенте Михаил Федотов сообщил, что Совет подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, один из них будет предложен Путину.