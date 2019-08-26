В Крыму обвинили Нидерланды в затягивании дела по скифскому золоту

Суд Нидерландов умышленно затягивает дело по крымской коллекции скифского золота, так как решение может быть чревато определенными последствиями, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Суд может вынести окончательное решение либо в конце 2019, либо в начале 2020 года. Но пока мы видим со стороны суда желание процесс затянуть и не принимать каких-либо решений, потому что это чревато определенными последствиями. Голландцы опасаются каких-либо однозначных решений по скифскому золоту. Суд оказался заложником ситуации, так как коллекция по праву принадлежит крымским музеям, но вынести такое решение мешает политика», – передает РИА «Новости» слова Молохова.

Он добавил, что на сегодня главным остается то, что коллекция не передана Украине.



«Пока не допущено трагедии в виде перемещения культурных ценностей в Киев и их утраты», – заявил Молохов.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Ранее апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте, так как судьям требуется дополнительная информация от сторон относительно прав собственности. После этого представители музеев Крыма предложили суду Амстердама всю информацию о скифском золоте.

Напомним, 16 июля адвокат крымских музеев Мариэль Коппенол-Лафорс назвала правильным решение суда по скифскому золоту.

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