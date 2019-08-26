Москвичам обещали погоду без осадков

Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем температура в столице составит плюс 20–22 градуса. В Подмосковье температура будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3–8 м/с, передает ТАСС.

В ночные часы температура в столице опустится до 12 градусов, по области – до 9 градусов, местами прогнозируется небольшой дождь.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.