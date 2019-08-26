Запланирован полет инспекторов США над Россией

С 26 по 30 августа военные инспекторы США, Канады и Норвегии выполнят наблюдательный полет над территорией России, сообщил глава национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полет будет выполнен в соответствии с Договором по открытому небу, передает РИА «Новости».

Для инспекции используют шведский самолет наблюдения СААБ-340, пишет «Красная звезда».

Самолет взлетит с аэродрома Кубинка, на его борту будут находиться и российские военные, которые проследят за соблюдением договора представителями стран Запада.

Россия в указанный период выполнит наблюдательный полет на Ан-30Б над Францией.

Также до конца августа Россия в рамках Венского документа проведет военную инспекцию на территории Литвы.

22 августа США заявили о нарушении Россией договора по открытому небу.