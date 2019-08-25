Василий Лановой: День флага – это замечательный праздник

«Это замечательный праздник, не надо забывать его никогда, нужно ценить его по-настоящему, ибо это – Россия. Это все, что связано с нашей страной», – сказал газете ВЗГЛЯД народный артист Советского Союза Василий Лановой. На прошедшем накануне концерте в честь Дня Государственного флага он исполнил знаменитую песню из кинофильма «Офицеры».

«Я с радостью выступил на этой площади, где собралось больше 100 тысяч человек», – сказал народный артист СССР Василий Лановой.

Он был участником масштабного митинга-концерта «Герои рядом с нами», который прошел накануне в центре Москвы на проспекте Сахарова. Русские всегда отличались верностью своей стране, гордились ею, подчеркнул Лановой, обращаясь к собравшимся. Как символ преемственности поколений, в исполнении знаменитого артиста прозвучала песня из фильма «Офицеры» 1971 года, главную роль в котором исполнил Лановой.

Флаг страны – и красный, и нынешний – был и остается очень важным символом для всех нас, подчеркнул артист.

«Я помню себя 10-летним мальчишкой, весной 1944 года, в оккупации, в Одесской области. И когда наши врезали немцам под Одессой, и оккупанты побежали через наше село в Румынию, я видел, как их настигали партизанские отряды, как нагоняли немцев, и все партизаны шли под нашими флагами, – сказал Лановой газете ВЗГЛЯД. – У меня это воспоминание осталось на всю жизнь, как день флага».

Добавим, что в Москве в торжествах, посвященных одному из главных символов страны, приняло участие до полумиллиона человек. В четверг, 22 августа, в День флага, праздник отмечали по всей России. Как отметила сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, «в День флага мы можем оглянуться назад, оценить свои достижения и вспомнить о предках, которые сделали возможным само наше существование, жизнь и прогресс нашей страны».