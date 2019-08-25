Ребенка госпитализировали из подмосковного ТЦ после падения на него металлической двери

В торговом центре «Идеальный дом» в деревне Юрлово Солнечногорского района Подмосковья на ребенка упал выставочный образец металлической двери, пострадавший отправлен в больницу, сообщили в пресс-службе управления МЧС по области.

«Да, подтверждаем. В торговом центре «Идеальный дом» в деревне Юрлово на ребенка упал выставочный экспонат металлической двери», – передает сообщение пресс-службы управления МЧС РИА «Новости».

Ребенка госпитализировали.