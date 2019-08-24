Участники фестиваля «Таврида – АРТ» провели субботник

В субботу, 24 августа, в рамках фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» участники провели субботник на мысе Меганом, который находится на юго-востоке Крымского полуострова, недалеко от города Судака.

«Мы занимаемся важной задачей – защищаем и улучшаем нашу экологию. Я очень рад, что ребята с других кварталов поехали с нами на субботник. Неравнодушные люди живут среди нас, и неважно, кто они, – художники, певцы, спортсмены, танцоры. Все мы стараемся оказать практическую помощь окружающей нас природе, чтобы создать благоприятные условия для нынешних и будущих поколений. Мы делаем мир лучше вместе», – рассказал участник арт-квартала «Добро» из Псковской области Сергей Коротков, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Тарида Добро» – это один из восьми арт-кварталов фестиваля и пространство для сообщества неравнодушных и талантливых людей, которые объединились для сохранения исторического и культурного наследия нашей страны и реализации социокультурных инициатив.

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» проходит с 20 по 26 августа в Крыму. Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы – «Таврида Арт», «Таврида Народная», «Таврида Музыка», «Таврида Кино&Театр», «Таврида Танцы», «Таврида КВН», «Таврида Лайф», «Таврида Добро».

Мероприятие объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Здесь молодые представители творческого сообщества становятся соавторами не только в организации арт-пространства, но и в создании контента. С 23 по 25 августа «Таврида» превратилась в фестиваль фестивалей, зрителями которого станут более 45 тыс. человек.