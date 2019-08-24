Экс-ведущий Top Gear рассказал о диете королевы Елизаветы II

Британский журналист и бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что похудел благодаря диете Елизаветы II.

Кларксон рассказал, что решил изменить образ жизни, однако в спортзал не пошел, а выбрал «королевский подход», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

«Сегодня у меня был на ланч салат и вода. Вы знаете, что королева не ходит в спортзал и не бегает – ей 93 года, и с ней все в порядке. Я слышал, что она питается маленькими порциями. Обычно она съедает немного мусса и кусочек латука», – сказал Кларксон.

Кроме того, телеведущий с сожалением отметил, что пиво перестало быть мужским напитком, поэтому теперь он выбирает игристое розе.

«Заметил, что пиво разливают по маленьким бутылочкам, а в пабах приносят в стаканах размером с мизинец. Я не вижу больше в этом мужества», – пояснил он.

Джереми Кларксон был уволен из Top Gear в 2015 году, сейчас он снимается в британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером».