Познер высказался по вопросу запрета мобильных в школах

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал возможность запрета в школах мобильных телефонов.

В своем Instagram Познер прокомментировал слова о том, что с появлением интернета у молодежи «прослеживается тенденция к явно поверхностному изучению того или иного вопроса, молодые люди перестали погружаться в изучение деталей тематики, зачастую проявляется отсутствие усидчивости».

Решение этой проблемы – это очень сложный вопрос, который может быть решен только на государственном уровне, считает телеведущий. «Например, во Франции запрещено приносить в школу мобильный телефон», – отметил Познер.

На ваш взгляд Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах? Да, полностью запретить

Нет, но ограничить их использование на уроках

Нет, оставить все как есть



«Создается поколение поверхностное, малограмотное, не умеющее мыслить сколько-нибудь широко, что реально угрожает будущему», – добавил журналист.

В понедельник Минпросвещения рекомендовало министерствам в регионах рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Позднее уточнялось, что рекомендации не предполагают запрета на гаджеты.

При этом московским школьникам разрешили пользоваться телефонами.