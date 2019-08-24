Туск пригрозил США из-за пошлин на французское вино

Глава Евросовета Дональд Туск перед началом саммита G7 в Биаррице заявил, если США утвердит дополнительные торговые пошлины на французские товары, в частности, вино, в ответ на введение Парижем налога на деятельность цифровых компаний, то это повлечет за собой зеркальную реакцию Евросоюза.

«Я буду решительно защищать французское вино по многим причинам. Если США введут пошлины на французские товары, ЕС ответит аналогичным образом», – заявил Туск, передает ТАСС.

Он отметил, что не ищет конфронтации с «главным союзником – США», но подчеркнул, что у европейцев может не остаться выбора в случае развития ситуации «по плохому сценарию».

«Если [президент США Дональд] Трамп использует торговые пошлины и конфронтацию на этом поле в политических целях, то это будет представлять риск для всего мира, в том числе для Евросоюза», – заявил Туск.

Он считает, что торговые разногласия и конфликты между странами-участницами G7 могут усилить разногласия между ними, поэтому они должны разрешаться путем диалога на различных площадках и заключения соглашений в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ранее Трамп заявил, что недоволен введением цифрового налога Парижем в отношении американских крупных интернет-компаний. Президент США отметил, что в ответ на этот налог штаты могут обложить таможенными пошлинами французские вина «в таком размере, с которым [Франция] никогда не сталкивалась прежде».

Напомним, во Франции проходит саммит G7. Перед началом саммита Туск заявил, что может позвать на следующий саммит G7 Украину вместо России.

20 августа Дональд Трамп сообщил, что выступает за возвращение России в формат G8. Он также согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

На ваш взгляд Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»? Да

Нет



В Кремле подчеркивали, что возвращение G8 для России не является самоцелью, многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

Газета ВЗГЛЯД писала, что будут обсуждать участники «Большой семерки».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД