Умер актер Виталий Логвиновский

Народный артист России Виталий Логвиновский скончался в возрасте 78 лет, сообщили в Калужском областном драматическом театре.

«Ушел из жизни Виталий Логвиновский, большой актер, замечательный человек», – говорится в сообщении на сайте театра.

Причина смерти не уточняется. О дате и месте прощании объявят позже.

Указывается, что Логвиновский «не планировал стать артистом, но увлечение театром победило: в 1965 году он закончил ГИТИС».

Служил с театрах Павлодара и Волгограда, с 1974 года – в Калужском драматическом театре.

Был «актером широчайшего диапазона». Так, ему «в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий». Также он «неизменно блистал и в постановках зарубежной драматургии», и «одной из самых удачных ролей в карьере актера стала роль Скапена в комедии Мольера».

«Режиссеры стояли в очереди к этому актеру, его горячо любили зрители. Заслуженные награды многократно вручались артисту. В 2006 году Виталий Степанович был удостоен высокого звания Народного артиста России», – говорится в сообщении.