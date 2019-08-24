Против «Победы» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс

Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа» из-за недопуска пассажира на рейс.

Управление Роспотребнадзра по Москве «в связи с появившейся информацией об инциденте, произошедшем 21 августа (...) в аэропорту Внуково, где авиакомпания «Победа» отказала в перевозке пассажиру – женщине, летевшей в Чебоксары, изучает обстоятельства происшествия и принимает все необходимые меры по защите интересов пострадавшего потребителя», говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, причиной отказа в посадке «стало превышение габаритов ручной клади, предусмотренных правилами авиакомпании и составляющих 36х30х20 см».

Также ведомство даст оценку своевременности доведения до потребителя информации о норме провоза ручной клади.

Отмечается, что в отношении «Победы» проводится административное расследование по статье «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований» КоАП РФ. Авиакомпании грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

В пресс-службе лоукостера сообщили, что отказ в перевозке является правомерным, так как ручная кладь превышала предусмотренные правилами размеры.

При этом «Победа» считает, что грубое общение с клиентами недопустимо ни при каких условиях.

В связи с этим авиаперевозчик направил в авиационно-сервисную компанию UTG, сотрудники которой обеспечивали обслуживание и посадку пассажиров на рейс, претензию с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами.

Ранее в Сети появилось видео из аэропорта Внуково, на котором пассажирку не пускают на борт самолета, следующего в Чебоксары. Женщина умоляла пропустить ее, так как ей нужно на похороны родственника, однако сотрудники аэропорта отказали женщине.

Замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко сообщил, что направил запрос по поводу инцидента в Транспортную прокуратуру. По его мнению, компания UTG должна компенсировать ущерб пассажирке.