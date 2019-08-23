Вылет SSJ-100 «Аэрофлота» из Татарстана в Москву отменили из-за неисправности

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь в Москву из аэропорта «Бегишево» в Татарстане из-за технической неисправности.

Воздушное судно должно было вылететь в 17.20 мск, в салоне уже находились пассажиры, когда экипаж обнаружил неисправность, отмечается, что движение в этот момент самолет еще не начал.

«Экипаж запустил двигатели, затем остановил их и высадил пассажиров», – сказали в пресс-службе аэропорта «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что пассажиры почувствовали в салоне запах гари, однако эту информацию представитель воздушной гавани не подтвердил. В Москву пассажиры вылетят резервным бортом «Аэрофлота», который прибудет в «Бегишево» в 22.30 мск.

Напомним, 5 мая произошла трагедия с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево. Лайнер, вылетевший в Мурманск, загорелся в воздухе. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

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