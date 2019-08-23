В Росгвардии разъяснили данные об изъятии имущества граждан для боевых задач

Росгвардия не собирается изымать имущество граждан на время боевых задач, как сообщали СМИ, речь лишь идет о предоставлении сотрудникам муниципальных помещений, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Грибакин пояснил, что этот проект нормативно-правового акта «не затрагивает имущество, принадлежащее гражданам и частным лицам, а только регулирует юридические взаимоотношения с муниципалитетами», передает ТАСС.

«Могу привести в качестве примера ситуацию, которая наглядно демонстрирует данную функцию: создание временной группировки Росгвардии в Иркутской области для ликвидации последствий наводнения, где при выполнении задач возникли вопросы размещения личного состава, медицинского обслуживания и питания. В данном случае проект разработанного документа определяет соответствующие механизмы», – добавил он.

Грибакин отметил, что речь в документе идет о том, что в случае выполнения служебно-боевых задач органы местного самоуправления предоставляют необходимые помещения.

«В проекте нормативно-правового акта четко прописан данный механизм вплоть до проекта договора между подразделением ведомства и муниципалитетом», – подчеркнул представитель Росгвардии.

Напомним, Росгвардия подготовила и разместила для общественного обсуждения проект документа, которым предусматривается передача помещений для нужд ведомства на время проведения служебно-боевых задач. При этом некоторые СМИ сообщили, что ведомство якобы собирается изымать землю граждан.