В Ростове-на-Дону в честь Дня флага развернули 50-метровый триколор

В день государственного флага России, 22 августа, в центре Ростова-на-Дону прошел праздничный концерт, в ходе которого представители молодежных и национально-культурных объединений региона развернули перед сценой 50-метровый триколор и выпустили в небо синие, белые и красные воздушные шары.

В праздновании приняли участие около 20 национальных диаспор, проживающих в Ростовской области, а на сцене были представлены вокальные и танцевальные номера, которые отражают многообразие культур народов Дона. Со сцены звучали русские, армянские, азербайджанские песни. Зрители также увидели корейские, белорусские, украинские, узбекские и еврейские танцы.

«Государственный флаг объединяет наш многонациональный народ. И, что очень важно, в праздничных мероприятиях принимают участие все крупные национальные диаспоры Ростовской области, весь многонациональный Дон празднует день государственного флага», – подчеркнул глава управления социально-политических коммуникаций правительства области Максим Даниленко.

Всего в мероприятиях, проходящих в течение трех дней в Ростовской области в рамках празднования дня государственного флага России, состоится более 700 мероприятий, в которых будут задействованы более 50 тыс. человек, передает «Интерфакс».

Торжественный вечер «Российский триколор» прошел и в Ставрополе. Там провели массовый флешмоб и концерт «С чего начинается Россия…», мероприятие посетили 14 тыс. человек, сообщает портал Ставгород.

«Пусть и впредь он объединяет нас, наполняя сердца чувством гордости за Россию и за родное Ставрополье!» – написал в связи с праздником губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Instagram.

Тем временем День государственного флага России продолжают отмечать в московских парках, скверах, а также на центральных улицах и площадях. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, почти на всех крупных площадках в праздничные дни выступят оркестры фестиваля «Спасская башня». Кроме того, 24 августа можно последить за флешмобом «Флаг-рекордсмен» на проспекте Академика Сахарова.

В парке Победы на Поклонной горе с 12.00 до 13.00 будет проходить выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. Бабушкинский парк также подготовил специальную программу. В субботу в 15.00 начнется концерт. В 19.00 на всей территории парка пройдет большой исторический квест, пишет «Московский комсомолец».

В Перовском парке 24 августа можно будет принять участие в театральном интерактивном флешмобе. Для детей будет проведена развлекательная программа и мастер-классы. Им предложат раскрасить стены одного из парковых зданий в цвета российского триколора.

Вместе с тем, на площадках фестиваля «Цветочный джем» до 25 августа будут выступать творческие коллективы из российских городов. Также запланированы и бесплатные мастер-классы. Их участники будут осваивать различные художественные техники, создавать авторские принты для футболок. Они будут учиться петь или пытаться собрать с друзьями собственную рок-группу.

До 24 августа будут отмечать день флага и на ВДНХ. На Центральной аллее посетителей ждут концерты рэп-исполнителей, а также перформансы уличных художников. Они станут частью фестиваля «Ритм моего города». Третья неделя здесь посвящена стритстайлу. А еще на ВДНХ также пройдут познавательные прогулки, встречи и мастер-классы.

Также 24 августа с 14.00 до 18.00 состоится концерт «Герои рядом с нами». Инициаторами митинга-концерт выступили Московская региональная организация «Российского Союза ветеранов Афганистана» и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.