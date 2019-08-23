В Юрмале оценили идею возвращения «Новой волны»

Возвращение в Юрмалу конкурса молодых исполнителей «Новой волны» было бы в интересах города, заявила депутат городской думы Елизавета Кривцова.

«Мое личное мнение, что возвращение «Новой волны» было бы в интересах города Юрмалы как туристического центра», – приводит ее слова РИА «Новости».

При этом, сказала Кривцова, из-за сложных отношений между Россией и Латвией «такой возможности нет».

«Поэтому более конкретно этот вопрос можно будет обсуждать после потепления в этих отношениях, которое однажды непременно настанет», – добавила она.

Ранее певица Лайма Вайкуле, учредитель музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, заявила, что хотела бы, чтобы конкурс «Новая волна» вернулся в латвийскую Юрмалу. При этом певица заявила, что композитор Игорь Крутой обижен на нее из-за фестиваля «Рандеву», который пришел на смену «Новой волне».

Крутой заявил, что Вайкуле лукавит, и напомнил, что в то время, как предпринимались попытки сохранить «Новую волну» в Юрмале, Лайма сделала свой фестиваль, «показав тем самым то, что наш конкурс там не нужен».