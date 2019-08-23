США подтвердили авиаудары Израиля по Ираку

Авиаудары по складам в Ираке, где, предположительно, находились иранские баллистические ракеты, нанесли ВВС Израиля, передает Associated Press со ссылкой на представителей администрации США.

Сообщается, что соответствующая информация была предоставлена «после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на причастность его страны к бомбовым ударам на территории Ирака», передает ТАСС.

Представители администрации президента США Дональда Трампа отказались давать официальные комментарии на этот счет, указывает AP.

Ранее в пятницу Нетаньяху, отвечая на вопрос о якобы имевших место израильских атаках против иранских сил в Ираке, заявил, что «Израиль действует на многих театрах военных действий против государства, которое стремится его уничтожить».