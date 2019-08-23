Число погибших от отравления грибами в Воронежской области достигло 11 человек

Число зафиксированных смертей от отравления грибами с начала сезона в Воронежской области выросло до 11 человек, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

В среду сообщалось, что в регионе от отравления грибами погибли 10 человек, среди них один ребенок.

«Из-за острого отравления грибами вчера умер еще один мужчина. Таким образом, общее количество смертельных случаев увеличилось до 11», – передает РИА «Новости» сообщение департамента.

По данным врачей, всего с начала сезона воронежскую областную больницу №1 с отравлением грибами поступили 65 человек, среди них трое детей.

«В настоящее время на лечении находятся шестеро пациентов, двое из них – в тяжелом состоянии», – сообщили медики.

Напомним, 20 июля в МЧС призвали граждан России, прежде чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать.

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