В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского

В Кремле напомнили об «осторожном оптимизме» по поводу отношений России и Украины после начала диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о вероятности скорого обмена заключенными между странами, а также возможном улучшении отношений двух стран, представитель Кремля напомнил о заявлении Путина, где тот говорил об острожном оптимизме, передает РИА «Новости».

Песков считает, что эти слова можно применить и в контексте улучшения российско-украинских отношений.

«Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами – между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определенные контакты, которые осуществляют в развитие этих разговоров, в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров», – сказал Песков.

Ранее президент России отметил, что разговоры с президентом Украины внушают осторожный оптимизм. Зеленский позвонил Путину 7 августа в связи с гибелью украинских военных в Донбассе, президенты договорились о возможной встрече.