Главы Генштабов армий СНГ одобрили проект сотрудничества до 2025 года

Комитет начальников Генштабов Вооруженных сил стран СНГ одобрил проект концепции развития военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года, сообщил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимов заявил, подводя итоги заседания, что был одобрен «проект Концепции развития военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года», передает ТАСС.

Данный документ «носит программный характер» и «определяет задачи нашего взаимодействия в области обороны и военной безопасности на среднесрочную перспективу».

Он отметил, что заседание прошло в деловой и конструктивный обстановке.

«В ходе заседания удалось обменяться мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в регионе, проанализировать современные вызовы и угрозы безопасности государств Содружества», – сказал Герасимов.

Также были рассмотрены вопросы организации и проведения антитеррористических учений и других совместных мероприятии.

Начальник Генштаба ВС России сообщил, что участники заседания ознакомились с опытом проведения гуманитарного разминирования в Лаосе и практикой противодействия массированным налетам беспилотных летательных аппаратов.

«В ходе заседания рассмотрены и другие вопросы, направленные на дальнейшее развитие взаимодействия в сфере обороны и безопасности», – добавил он.

Герасимов подчеркнул, что заседания Комитета начальников штабов подтверждают, что военное сотрудничество в формате СНГ характеризуется высокой динамикой развития и соответствует национальным интересам государств.

Напомним, в июне министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряженная, все реальнее становятся вызовы суверенитету стран Содружества.

Также сообщалось, что запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» (ИГ*) начала смещать интересы в некоторые страны СНГ.

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