Украинский журнал удалил оскорбление гимна России

Сайт украинского журнала «Новое время» удалил изображение с текстом государственного гимна России в оскорбительной интерпретации, сообщает Роскомнадзор.

На сайте ведомства указывается, что «администрация nv.ua удалила материалы, в неприличной форме оскорбляющие государственный гимн России».

«Таким образом, исполнено требование Генпрокуратуры, поступившее в Роскомнадзор ранее», – говорится в сообщении.

Роскомнадзор 21 августа ограничил доступ к сайту украинского журнала «Новое время». В данный момент сайт разблокирован.

Ранее Twitter удалил оскорбительное изображение флага России, до этого Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России. Также YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблениями российского флага.