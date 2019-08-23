Президент Италии установил для партий срок для поиска партнеров по коалиции

Президент Италии Серджо Маттарелла после двухдневных консультаций по выходу из правительственного кризиса заявил, что начнет новый раунд переговоров с представителями политических сил страны через пять дней.

Маттарелла указал, что «возможны только правительства, которые получат доверие парламента на основе программы», и «в отсутствие подобных условий единственным выходом являются выборы», передает Deutsche Welle.

Правительственный кризис в Италии начался 8 августа. Лидер «Лиги», одной из двух партий, входящих в правящую коалицию, вице-премьер Маттео Сальвини потребовал провести досрочные парламентские выборы.

Он заявил, что из-за разногласий между «Лигой» и движением «5 звезд», усиливающихся в последние месяцы, в парламенте отсутствует правящее большинство.

Также, по его мнению, новое голосование может быть единственной альтернативой той непрочной коалиции, которая проработала всего 14 месяцев.

20 августа премьер-министр Джузеппе Конте вручил президенту страны прошение об отставке.

Теперь Серджо Маттарелла должен определить, существуют ли в данный момент условия формирования нового большинства, в противном случае он может предложить создать некий переходный кабинет до проведения внеочередных выборов.

Между тем бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что его партия «Вперед, Италия» готова вернуться к правоцентристской коалиции и на ее основе сформировать правительство.

Фактически это заявление означает, что Берлускони готов к союзу с партиями «Лига» и «Братья Италии».

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