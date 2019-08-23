Таможенники пресекли ввоз из Китая разделочных досок с портретом Гитлера

Сотрудники таможни из Иркутска и Красноярска пресекли попытку провоза из Китая в Россию разделочных кухонных досок с нацистской символикой, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

В ходе таможенного оформления и контроля было обнаружено 320 разделочных досок, на которых было нанесено изображение почтовой марки красного цвета, с предположительным портретом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и надписью «Deutsche Luftpost 1024», передает телеканал НТВ.

Товар оформлялся на Иркутском таможенном посту, а фактический досмотр товара проводили красноярские таможенники, так как партия была ввезена на склады временного хранения в Красноярске.

Октябрьский районный суд Иркутска учел признание вины фирмой-импортером и отсутствие умысла на совершение правонарушения, и ограничился конфискацией товара. Все доски с нацистской символикой подлежат уничтожению.

Напомним, в мае россиянка пыталась перевезти через польско-белорусскую границу более 100 кг наркотиков.