Останки более тысячи советских воинов перезахоронили под Волгоградом

В пятницу на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом с соблюдением всех воинских почестей прошло перезахоронение останков более тысячи защитников Сталинграда, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Церемонию перезахоронения приурочили к годовщине массированной атаки на город гитлеровской авиации, которая началась 23 августа 1942 года.

«На Россошинском военно-мемориальном кладбище сегодня преданы земле останки более тысячи солдат и офицеров Красной Армии, найденных поисковыми отрядами в ходе проведения Вахты Памяти 2018-2019 годов. Были соблюдены все воинские почести – троекратный ружейный залп, исполнение военным оркестром гимна России, торжественное прохождение воинов роты Почетного караула в честь памяти подвига павших героев», – передает ТАСС сообщение ЮВО.

Там добавили, что по сохранившимся медальонам и документам удалось выяснить имена 23 красноармейцев. Родственники троих из них приехали попрощаться со своими героическими предками.

Напомним, ранее останки 68 красноармейцев перезахоронили на Мамаевом кургане.