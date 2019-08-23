Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной

Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.

В заявлении Бирна говорится, что он получает слова поддержки от «патриотичных американцев», однако его присутствие в компании «может навредить и осложнить все деловые связи в нашем розничном бизнесе».

«Мне придется разорвать отношения с Overstock (…) с 22 августа», – приводит его слова ТАСС.

После того как стало известно о его работе на ФБР, акции компании упали на 30%. Сообщение об увольнении подняло их стоимость на 17%.

В конце июля Бирн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с Бутиной, но отказался подчиняться, когда от него потребовали возобновить с ней отношения.

В конце апреля суд США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». Часть срока Бутина уже отбыла под стражей, поэтому ее должны освободить в ноябре, после чего, как ожидается, она будет депортирована в Россию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД