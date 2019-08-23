Глава МИД КНДР назвал Помпео «ядовитым растением»

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо назвал госсекретаря США Майка Помпео «ядовитым растением» за обещание главы Госдепа сохранять против Пхеньяна «самые суровые санкции в истории».

По словам главы МИД КНДР, Помпео «не хватает рационального мышления», поэтому он «искажает факты и восстанавливает старые санкции» против Пхеньяна, передает ТАСС.

«Помпео остается единственным ядовитым растением среди американских дипломатов. (...) Он злоумышленник, отбрасывающий мрачную тень на переговорный путь», – цитирует министра Центральное телеграфное агентство Кореи.

Глава МИД КНДР подчеркнул, что именно США являются инициатором ядерной проблемы Корейского полуострова и не способствуют ее решению. Более того, «Вашингтон усложняет ситуацию, постоянно проводя военные учения на Корейском полуострове и вокруг него», добавил министр.

Напомним, в среду КНДР обвинила США в дестабилизации обстановки на Корейском полуострове.

В прошлом году лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ракетных и ядерных испытаний в КНДР в подтверждение истинности своих намерений перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, февральский саммит между лидерами США и КНДР в Ханое завершился безрезультатно, так как Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

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