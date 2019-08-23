В пятницу синоптики пообещали москвичам теплую ясную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 15 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.