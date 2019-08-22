В больницы Ульяновска поступила новая жертва отравленного масла

В Ульяновске в больницу доставили женщину, у которой наблюдаются те же симптомы, что и у остальных пострадавших от употребления подсолнечного масла.

Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, женщина была знакомой семьи, в которой было произведено масло. Предполагается, что она также могла употребить его в пищу, медики взяли все необходимые анализы, однако их результаты будут получены позже, сообщает РИА «Новости».

В Ульяновске в результате отравления подсолнечным маслом, которое мужчина произвел для себя и своей семьи, скончались два человека, в больнице оказались 11 пострадавших. Врачи выявили в крови пациентов крысиный яд.