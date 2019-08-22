Названы место и время прощания с Александрой Назаровой

Актрису Александру Назарову, которая скончалась в возрасте 79 лет, похоронят 24 августа на Троекуровском кладбище.

«Прощание с народной артисткой России Александрой Назаровой состоится в субботу, 24 августа, на новой сцене Театра им. Ермоловой с 11.00 до 13.00 мск. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище», – сообщил ТАСС представитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой, где служила актриса.

Назарова ушла из жизни во вторник, 20 августа, на 80-м году жизни. Причиной смерти артистки стали проблемы с легкими.