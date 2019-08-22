Спикер парламента Новой Зеландии понянчился с младенцем во время заседания

На заседании парламента Новой Зеландии его спикер Тревор Маллард нянчился с младенцем, играл с ним и кормил из бутылочки, не прекращая при этом исполнять свои обязанности.

Фото и видео Малларда с ребенком получили огромную популярность в соцсетях. При этом ребенок оказался сыном другого члена парламента – Тамати Коффи, который воспитывает сына вместе со своим гей-партнером Тимом Смитом, сообщает Би-би-си.

Коффи – биологический отец ребенка, которого ему родила в июле суррогатная мать. В среду Коффи вышел на работу после декретного отпуска и взял с собой ребенка.

Маллард, у которого трое своих детей, изъявил желание побыть няней.

«Обычно в кресле спикера сидит только председатель, но сегодня вместе со мной в нем сидел VIP-гость. Поздравляю Тамати Коффи и Тима с рождением нового члена вашей семьи», – написал позже Маллард в Twitter.

Позднее в интервью местному телеканалу Коффи сказал, что чувствовал поддержку своих коллег-парламентариев в столь необычной ситуации.