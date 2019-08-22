Мосгорсуд оставил в СИЗО участника несанкционированной акции в Москве 27 июля

Московский городской суд оставил под стражей Евгения Коваленко – 13-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы.

«Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Таким образом, Коваленко, который обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), останется в СИЗО до конца сентября.

В начале заседания Коваленко заявил отвод адвокату по назначению, и в процесс вступил защитник по соглашению, который заявил, что его подзащитный не признавал свою вину и не подписывал явку с повинной.

Заседание проходило без участия следователя. «Не вижу необходимости менять меру пресечения в виде заключения под стражу. Считаю постановление Мещанского суда обоснованным и законным, жалобу прошу отклонить», – сказала прокурор.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Коваленко, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Предварительное заседание состоится 26 августа в Мещанском районном суде.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.