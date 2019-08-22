Порошенко вызвали на допрос в начале сентября

Государственное бюро расследований (ГБР) назначило очередной допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко на 3 сентября, сообщила пресс-секретарь организации Анжелика Иванова.

«Могу лишь подтвердить, что Порошенко вызывается на допрос 3 сентября», – цитирует «Интерфакс-Украина» Иванову.

Первый допрос Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» состоялся 12 августа.

Напомним, против Порошенко расследуется уже несколько уголовных дел, ГБР подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела. Также Порошенко обвинили в краже кредитных средств МВФ.

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