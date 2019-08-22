Флаг России установили на вершине Ай-Петри

Государственный флаг России установили на вершине крымской горы Ай-Петри на высоте около 1,2 километра, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

«Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» установили флаг Российской Федерации на вершине горы Ай-Петри. Этой традиции уже пять лет», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, в акции также принимают участие местные жители.

Ранее краевед рассказал об истории появления флага России.

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Праздник установлен на основании указа президента России от 20 августа 1994 года.

Ай-Петри – гора в Крымских горах в составе массива Ай-Петринская яйла. В административном отношении относится к Ялтинскому городскому округу Крыма. Высота горы 1234 метра.