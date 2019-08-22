Водитель убил пассажира, уходя от погони ГИБДД в Казани

В центре Казани водитель автомобиля «ВАЗ 2106» уходил от погони ГИБДД, не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП погиб пассажир «ВАЗа».

Как передает телеканал Татарстан 24, погоня началась в пригороде Казани после того, как водитель не подчинился требованию инспектора об остановке. Водитель начал уходить от полицейских, проезжая светофоры на красный свет на скорости около 100 км/ч. Погоня продолжалась 20 минут, в итоге «гонщик» врезался в столб.

Сила удара была такой, что мотор оказался в салоне «Жигулей». Пассажир машины погиб, водитель получил ушибы и травму головы. По словам инспекторов, от мужчины пахло алкоголем.

Напомним, ранее во время попытки скрыться от полиции в Москве был задержан 19-летний водитель арендованного Mercedes, который попал в аварию, приведшую к гибели человека.