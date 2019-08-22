Россияне заявили о недопустимости незнания государственной символики

Незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах, такого мнения, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), придерживаются 53% жителей России.

Причем доля тех, кто согласен с этим, возрастает до 57% в возрастной группе 45-60 лет, передает ИА Regnum.

Пятая часть опрошенных считает, что знание государственных символов – это личное дело каждого гражданина. Чаще об этом говорят молодые люди от 18 до 24 лет (36%) и от 25 до 34 лет (26%).

По мнению 19% граждан России, незнание государственной символики допустимо в некоторых случаях. Лишь 6% признает, что не знать символы своей страны – это нормально.

Опрос проведен 20 августа 2019 года. В нем принимали участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Между тем в четверг, в День Государственного флага России, в Воронеже пройдет праздничный автопробег. Об этом сообщили в центре общественной информации. Организаторами пробега выступят активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, при поддержке управления культуры администрации Воронежа.

Автопробег стартует в 18.00 от Университетской площади у главного корпуса Воронежского госуниверситета. Всего в мероприятии участвует более 60 автомобилей.

С флагами России участники автопробега проедут от Университетской площади по улице Плехановской, затем по проспекту Революции и улице Ленина до набережной Массалитинова и по улице Софьи Перовской к Адмиралтейской площади. На Адмиралтейской площади пройдет торжественное построение участников автопробега.

Многочисленные общественные мероприятия по случаю Дня Государственного флага проходят и в Приморье. Программа празднования рассчитана на три дня, мероприятия пройдут возле знаковых мест Владивостока, отражающих историческое развитие Дальнего Востока. Это будут концерты, выставки, тематические чтения, спортивные мероприятия – забеги и заплывы. Большого размера государственные флаги будут развернуты на видовой площадке на Орлиной горе во Владивостоке, а также на мысе Тобизина острова Русский.

День Государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году, отмечается 22 августа.