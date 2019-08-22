Игорь Крутой высказался о конфликте с Лаймой Вайкуле

Игорь Крутой прокомментировал заявление Лаймы Вайкуле о причинах конфликта между ними. Латвийская певица утверждала, что продюсер «несправедливо обижается» на нее из-за основания фестиваля «Рандеву» в Юрмале, который пришел на смену «Новой волне».

«Лайма лукавит», – сказал Крутой в интервью «АиФ».

Продюсер рассказал, что в 2015 году мэр Риги Нил Ушаков встречался с тогдашним главой администрации президента России Сергеем Ивановым. На переговорах затрагивали тему возвращения «Новой волны» в Юрмалу.

«После этого посол Латвии приглашала меня на рабочую встречу: предпринимались попытки сохранить «Новую волну» в Юрмале. А в это время, в сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает свой фестиваль «Рандеву», показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен», – отметил продюсер.

«Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья», – добавил Крутой.

Он подчеркнул, что прежде не говорил об этом публично, пока Вайкуле сама не высказалась по этому поводу. «Каждый из нас живет по своей совести», – сказал он.

Крутой также рассказал о личном разговоре с Вайкуле, который состоялся уже после этих событий. «Я ей сказал тогда, что мне бывший тесть Баскова, господин Шпигель, предложил полмиллиона евро за то, чтобы я отдал любую свою старую песню какому-то певцу (который являлся новым проектом Шпигеля). Он это делал назло Баскову. 500 тысяч евро – это огромные деньги. Но я ему сказал: «А как же я буду после этого смотреть в глаза Коле?» (…) Я привел этот пример Лайме, и она мне ответила: «Ну ты это ты, а я это я», – рассказал продюсер, добавив, что у него больше нет вопросов к Вайкуле.

«Поэтому пусть она не заявляет, что я на нее несправедливо «качу бочку». Я к ней вообще никак не отношусь», – заключил он.

Ранее Вайкуле рассказала, почему у нее возник конфликт с Крутым.