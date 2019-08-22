В кузбасское село после массовой драки направили подразделения МВД и Росгвардии

Дополнительные подразделения полиции и Росгвардии направлены в село Подгорное Кемеровской области, где произошла массовая драка с двумя пострадавшими, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Во избежание возможного продолжения конфликта туда направлены несколько экипажей полиции и (бойцы) Росгвардии», – сказал источник.

Массовая драка между двумя пьяными компаниями произошла в кузбасском селе Подгорное. Два человека получили ножевые ранения. В конфликте участвовали местные жители, в том числе цыгане. При этом правоохранители подчеркнули, что национальной подоплеки в произошедшем нет. По их словам, произошедшее было «пьяным конфликтом», передает ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщали, что жители Подгорного ополчились на цыган и собираются устроить самосуд. По сведениям источника, в селе проживают не более 17 цыган при общем населении около 800 человек. Администрация села намерена провести народный сход в связи с произошедшим.