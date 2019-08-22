Симоньян сравнила соцсети с татуировками

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян увидела сходство социальных сетей с татуировками.

«Соцсети – это новые татуировки. Ты заводишь их слишком рано, потом жалеешь, и дальше они либо стареют и выходят из моды вместе с тобой, либо ты пытаешься их стереть. Но следы все равно остаются», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Симоньян и телеведущая Тина Канделаки высказались о триумфе социальных сетей.