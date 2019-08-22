Спасение пропавшей в лесу девочки попало на видео

Спасение ребенка, пропавшего в лесу в Нижегородской области, попало на видео.

Ролик, снятый корреспондентом портала NN.ru, опубликовал телеканал «Звезда».

На видео запечатлено, как поисковики идут по лесу, периодически выкрикивая имя девочки. В определенный момент времени они услышали детский голос. Группа остановилась, пытаясь понять, откуда доносится звук.

После нескольких выкриков девочка откликнулась еще раз, и поисковики окончательно смогли определить местонахождение ребенка.

Позже отец спасенной девочки рассказал, что она пропала, когда семья приехала повидаться с родственниками, передает РЕН ТВ.

«Она хотела спать, ей не спалось, она вышла, и минут тридцать ее не видели», – сказал он.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в спасении ребенка.

Сообщается также, что девочку доставил в Нижний Новгород борт санавиации «на дальнейшее обследование и лечение», передает РИА «Новости».

Ребенок в тяжелом состоянии, сильно обезвожен.

Напомним, девочку, пропавшую в селе Степановка под Нижним Новгородом 18 августа, нашли в четверг.

По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. В поисках были задействованы около 1 тыс. человек – сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители.

Ранее под Пермью охотник спас пять суток плутавших в лесу пенсионеров. Кроме того, на минувшей неделе под Омском нашли пропавшего в лесу трехлетнего мальчика.